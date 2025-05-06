Radyolar, Milletin Sesi Ve Hafızasıdır

RADYO’NUN ÖNEMİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 6 Mayıs Radyo Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlıyor. Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, radyonun yalnızca bir iletişim aracı olmadığının, aynı zamanda milletin sesi, duygusu ve hafızası olduğunun altını çiziyor.

YEREL RADYOLARIN ROLÜ

Şahin, mesajında “Ulusal yayınlarımız kadar yerel radyolarımız da bulundukları şehirlerin sesi olmuş, kültürümüzün ve müziğimizin yaşatılmasında çok kıymetli bir rol üstlenmiştir” diyor. Ayrıca, doğru, tarafsız ve kaliteli yayın anlayışını sürdüren tüm yayıncılar ve radyo kuruluşlarına gönülden teşekkür ediyor. 6 Mayıs Radyo Günü’nü kutladığını belirtiyor.