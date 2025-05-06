Haberler

Radyolar, Milletin Sesi Ve Hafızasıdır

RADYO’NUN ÖNEMİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 6 Mayıs Radyo Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlıyor. Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, radyonun yalnızca bir iletişim aracı olmadığının, aynı zamanda milletin sesi, duygusu ve hafızası olduğunun altını çiziyor.

YEREL RADYOLARIN ROLÜ

Şahin, mesajında “Ulusal yayınlarımız kadar yerel radyolarımız da bulundukları şehirlerin sesi olmuş, kültürümüzün ve müziğimizin yaşatılmasında çok kıymetli bir rol üstlenmiştir” diyor. Ayrıca, doğru, tarafsız ve kaliteli yayın anlayışını sürdüren tüm yayıncılar ve radyo kuruluşlarına gönülden teşekkür ediyor. 6 Mayıs Radyo Günü’nü kutladığını belirtiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Pakistan, Hindistan’ın Saldırganlığına Dikkat Çekti

Pakistan, Hindistan'ın egemenlik ihlalleriyle ilgili Birleşmiş Milletler'e resmi bildirimde bulunarak meşru müdafaa haklarını koruduğunu duyurdu.
Haberler

Fettuh, Filistinlilere Uluslararası Koruma Çağrısı Yaptı

FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, uluslararası toplumun Gazze'deki İsrail saldırılarına tepkisiz kalmasını eleştirerek, derhal koruma önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.