Rafa Silva Avrupa’nın En Skorer İkinci Forveti

RAFA SILVA’NIN YÜKSELİŞİ

Dev derbide Beşiktaş’a Galatasaray önünde galibiyeti sağlayan isimlerden biri olan Rafa Silva, Ole Gunnar Solskjaer’in takımın başına geçmesiyle birlikte büyük bir performans artışı yaşıyor. Sezonun ilk yarısındaki oyunu nedeniyle zaman zaman eleştirilen Portekizli yıldız, Solskjaer yönetiminde oldukça farklı bir görünüm kazandı. Son olarak Galatasaray ağlarını harika bir golle sarsan Rafa Silva, bu sezon toplamda tüm kulvarlarda 24 gole direkt katkı sağladı.

AVRUPA’DAKİ BAŞARISI

14 gol atıp 10 asiste imza atan Rafa, böylece Avrupa’nın en skorer forvet arkası oyuncuları arasında ikinci sıraya yerleşti. Listenin lideri ise Atalanta’da forma giyen Ademola Lookman oldu. Lookman, 18 gol atıp 7 asist yaparak 25 gole etki etti. Galatasaray’ın yıldızı Dries Mertens ise 5 gol ve 14 asistle üçüncü sırada kendine yer buldu.

TEKNİK HEYETİN STRATEJİSİ

Solskjaer’in sisteminde kendisine tanınan rol sayesinde rakip kaleye daha yakın oynamaya başlayan Rafa Silva, sezonun geri kalanında aynı performansını sürdürerek listenin zirvesine çıkmayı hedefliyor. Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası’nda oynanacak Göztepe maçında da takımının en büyük hücum gücü olacak.

TAKIM STRATEJİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Beşiktaş’ın hocası Solskjaer, Galatasaray derbisinde önemli bir değişiklik yaparak, golcü oyuncu Immobile’nin yerine en ileri noktada Rafa Silva’yı görevlendirmişti. Norveçli çalıştırıcının yarınki Göztepe maçında da santrfor orijinli bir oyuncuya görev vermeyeceği iddia ediliyor.