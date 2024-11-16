Rafa Silva Beşiktaş’ta Hayal Kırıklığı Yarattı

RAFA SILVA’NIN PERFORMANS DÜŞÜŞÜ

Siyah-Beyazlı formayla başarılı bir başlangıç yapan Rafa Silva, son dönemlerdeki performansıyla beklentilerin altında kaldı. 11 maçta sadece 3 gol atan Portekizli oyuncunun istatistikleri, son 5 yılın gerisinde kalmış durumda. Sezona fırtına gibi başlayan Rafa Silva’nın geçtiğimiz haftalardaki düşüşü istatistiklere de yansıdı. Beşiktaş’ta pek etkili olamamış gözüküyor. Süper Lig’de 11 maça çıkan yıldız futbolcu yalnızca 3 defa rakip fileleri buldu. Resmi kayıtlara göre, Rafa Silva’nın bu performansı da son 5 yılın oldukça gerisinde bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, Portekiz Ligi’nde 2020-2021 sezonunun ilk 11 haftasında Benfica ile toplamda 3 gol 3 asist yapmış, 2021-2022’de 5 gol 3 asist, 2022-2023’te ise 6 gol 4 asistlik bir performans sergilemiştir. 2023-2024 sezonunda ise sadece 3 gol ve 4 asist kaydettiği göz önünde bulundurulursa, belirgin bir düşüş olduğu görülüyor.

JOAO MÁRIO ETKİSİ

Yaz transfer döneminde Portekiz ekibi Benfica’dan bedelsiz bir şekilde Beşiktaş’a transfer olan 31 yaşındaki Rafa Silva’nın, milli arada dinlenip sezon başındaki güçlü formuna geri dönmesi bekleniyor. Ancak, Portekizli futbolcunun performansındaki düşüklüğün diğer Portekizli futbolcu Joao Mário ile ilişkili olduğu iddia ediliyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un Mário üzerinden oyun sistemini kurmasına tepki veren Beşiktaş taraftarları, alınan kötü sonuçlar nedeniyle Hollandalı çalıştırıcıyı da eleştirmişti. Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı 11 maçta yedek kulübeden gelen futbolcularından yeterince skora katkı alamadı. Yedek oyuncular yalnızca 2 gol atarken, takımın 19 golünün 17’si ilk 11’de başlayan futbolculardan geldi.

RASHICA’NIN DURUMU

Siyah-Beyazlılar’da, kenardan oyuna dahil olan Ernest Muçi 3 maçta 2 gol kaydetti. Antalyaspor’a karşı, 87. dakikada oyuna girip 90+5’te gol atan Muçi, Galatasaray maçında da 67. dakikada sahaya girip 90+4’te takımının tek golünü attı. Beşiktaş, ara transfer döneminde sağ kanat oyuncusu almak niyetinde. Ancak Kosovalı sağ kanat Milot Rashica bu durumdan hoşnut değil. 563 dakika sahada kalmış olan Rashica, 1 gol ve 3 asistle 4 gole doğrudan katkı sağlasa da takıma yeni bir sağ kanat transfer edilmesi halinde ayrılmaya sıcak bakıyor.

JOAO MÁRIO’YA TALEP VAR

Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica’dan Joao Mário’yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Kartal, sezon sonunda 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek bu oyuncuyla erken ayrılık yaşanabilecek gibi görünüyor. Beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle Mário’ya Brezilya ekibi Flamengo ve Fransa’nın Rennes takımı talip oldu. Deneyimli orta sahanın, Beşiktaş’tan ayrılması halinde Brezilya’ya dönme düşüncesinin olumlu olduğu ifade edildi.