Rafa Silva İçin Fulham Talip Oldu

FULHAM’DAN SÜRPRİZ TEKLİF

Beşiktaş’ın bu sezonki yıldız oyuncusu Rafa Silva’ya, Premier Lig’den beklenmedik bir talip ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Fulham, gelecek sezon Beşiktaş forması giyen Rafa Silva’yı transfer etme niyetinde. Portekizli teknik adam Marco Silva’nın, vatandaşı olan Rafa Silva’yı gelecek sezon öncesi planlamalarında görmek istediği ve yönetime bu talebi ilettiği belirtiliyor.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fulham’ın, Rafa Silva için Beşiktaş’a 10 milyon euro değerinde bir teklif sunmayı düşündüğü ifade ediliyor. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamış durumda. Bu sezon başında Benfica’dan transfer olan deneyimli oyuncu, siyah-beyazlılarla 48 maça çıkıp, 18 gol ve 13 asistlik bir performans sergiliyor.