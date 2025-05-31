Rafa Silva İçin Fulham Talip Oldu

PREMIER LİG’DEN SÜPRİZ TALİP

Süper Lig’in köklü takımlarından Beşiktaş’ta bu sezon dikkat çeken isimlerden biri olan Rafa Silva’nın Premier Lig’den ilginç bir talibi çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig ekibi Fulham, önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta forma giyen Rafa Silva’yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Rafa Silva İÇİN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Portekizli teknik adam Marco Silva’nın, vatandaşı olan Rafa Silva’yı takımında görmek için gelecek sezon planlamalarında istekli olduğu ve bu doğrultuda yönetime bir rapor sunduğu öğrenildi. İngiliz kulübünün, Beşiktaş ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu için Siyah-beyazlılara 10 milyon euroluk bir teklif yapmayı düşündüğü ifade ediliyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Beşiktaş’a bu sezon başında Benfica’dan katılan deneyimli futbolcu, Siyah-beyazlı forma ile çıktığı 48 maçta 18 gol ve 13 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.