Rafa Silva’nın Dikkat Çekici Yükselişi

RAFA SILVA’NIN YÜKSELİŞİ

Dev derbide Beşiktaş’a Galatasaray önünde galibiyeti getiren isimlerden biri olan Rafa Silva, Ole Gunnar Solskjaer’in gelişiyle birlikte olağanüstü bir form yakaladı. Sezonun ilk yarısında gösterdiği performans nedeniyle zaman zaman eleştirilen Portekizli yıldız, Solskjaer yönetiminde bambaşka bir seviyeye ulaştı. Son olarak Galatasaray ağlarını muhteşem bir golle sarsan Rafa Silva, bu sezon tüm kulvarlarda 24 gole direkt katkı sağladı.

AVRUPA’DA İKİNCİ SIRADA

Rafa, 14 gol atıp 10 asist yaparak Avrupa’nın en skorer forvet arkası oyuncuları arasında ikinci sırada yer aldı. Listenin zirvesinde Atalanta’da forma giyen Ademola Lookman bulunuyor. Lookman, 18 gol atıp 7 asistle toplamda 25 gole katkı yaptı. Galatasaray’ın yıldızı Dries Mertens ise 5 gol ve 14 asistle üçüncülükte kendine yer buluyor.

YENİ ROLÜYLE KALENE DAHA YAKIN

Solskjaer’in sisteminde aldıği yeni rolle birlikte Rafa Silva, rakip kaleye çok daha yakın oynamaya başladı. Kalan süreçte aynı performansını sürdürerek listenin zirvesine çıkmayı hedefliyor. Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası’nda oynanacak Göztepe maçında da takımının en önemli hücum silahı olacak.

GALATASARAY DERBİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş’ın teknik direktörü Solskjaer, Galatasaray derbisinde önemli bir değişiklik yapmıştı. Norveçli çalıştırıcı, golcü oyuncu Immobile’nin yerine en uç noktada Rafa Silva’yı görevlendirdi. Solskjaer’in yarınki Göztepe maçında da santrfor kökenli bir oyuncuya şans vermeyeceği iddia ediliyor.