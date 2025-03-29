Rafa Silva’nın Galatasaray Performansı Dikkat Çekti

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINDA ÖNEMLİ BİR GOL KAYDETTİ

Beşiktaş, kendi sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği mücadelede, takımının ilk golünü atan Rafa Silva’nın ligdeki gol sayısını 8’e çıkardı. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleşen bu karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini Rafa Silva ve Gedson Fernandes attı. Rafa, bu golle birlikte ligde 26. maçında 8. kez gol sevinci yaşamış oldu.

RAFA SILVA’IN BAŞARILI PERFORMANSI

Portekizli futbolcu, ligde son 11 karşılaşmada 5 gol, 4 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı. Tecrübeli oyuncunun söz konusu gol ve asistlerinin çoğu, Ole Gunnar Solskjaer’ın teknik direktörlük görevi başlamasının ardından gerçekleşti. Rafa Silva, Ole’nin takımın başına geçmesi ile birlikte 4 gol ve 3 asistle Beşiktaş’a katkı sağlamış durumda.

İSTANBUL’DA KAZANILAN ÖNEMLİ İKİ PUAN

Bu zaferle Beşiktaş, ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmış oldu. Rafa Silva’nın performansı, takımın ligdeki başarısını artırmakta büyük rol oynuyor.