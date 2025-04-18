Rafa Silva’nın Geleceği Merak Ediliyor

Sezon sonuna yaklaşırken “Rafa Silva gidiyor mu?” tartışmaları iyice ısındı. Beşiktaş’ın önemli oyuncularından biri olan Rafa Silva’nın başka kulüplerle temas kurduğu iddiaları gündemde. Bu durum, “Rafa Silva Beşiktaş’tan ayrılacak mı?” sorusunun cevabını daha da merak ettiriyor. Peki, Rafa Silva’nın Beşiktaş’tan ayrılma durumu ne? İşte detaylar…

KULÜPLERİN İLGİSİ

Avrupa ve Arap kulüplerinin Rafa Silva’ya olan ilgisi öne çıkıyor. Edinilen bilgilere göre birkaç kulüp resmi teklif hazırlığında. Rafa Silva’nın Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı ise yapılacak görüşmelere bağlı. Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva’nın ayrılığına pek sıcak bakmasa da cazip teklifler karşısında müzakereye oturabileceklerini ifade ediyor. Ayrıca Rafa Silva’nın kariyer planlamasında Avrupa’da veya farklı bir ligde oynama isteği de konuşuluyor.

TEKNİK HEYETİN GÖRÜŞÜ

Teknik ekip, Rafa Silva’nın takımda kalmasını istiyor. Özellikle yeni sezon yapılanması açısından oyuncunun varlığı büyük önem taşıyor. Yıllardır sürdürdüğü kariyeriyle Beşiktaş’a katılması, takım için değerli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

RAFA SILVA’NIN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Rafa Silva; tam adıyla Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva, 17 Mayıs 1993 doğumlu bir Portekiz futbolcusu. Profesyonel kariyerine Feirense’de başladı. 2013’te Braga’ya transfer oldu ve burada 2016’da Taça de Portugal zaferini elde ederek 26 golle 127 maça imza attı. Aynı yıl 16,4 milyon € karşılığında Benfica’ya katıldı ve bu süreçte üç Primeira Liga şampiyonluğu ile bir kupa daha kazandı. Silva, Haziran 2024’te Beşiktaş JK’ya transfer oldu.