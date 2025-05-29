Rafa Silva’ya Galatasaray’dan Yanıt: “Alır!”

TRANSFER DEDİKODULARI HIZ KESMİYOR

Süper Lig’de transfer söylentileri yoğun bir şekilde sürüyor. Galatasaray’ın Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rafa Silva için fırsat kolladığına dair iddialar, spor gündeminde büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bu spekülasyonlara sert bir şekilde yanıt vererek Galatasaray’ın Rafa Silva ile ilgili hayallerini sona erdirdi. Adalı, taraftarlarla bir araya geldiği etkinlikte, “Galatasaray, Rafa Silva’nın anca formasını alır. Sizler de gidip forma alın!” şeklinde esprili bir dille konuştu.

SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

Adalı’nın bu güçlü ve esprili çıkışı, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Beşiktaş taraftarları, X’te “Rafa bizim, forma sizin!” gibi mesajlarla Galatasaray’a göndermelerde bulunarak durumu eğlenceli bir hale getirdi. Öte yandan, Galatasaray taraftarları da “Tapunuzu alırız!” gibi karşı yorumlarla tartışmayı daha da alevlendirdi.

RAFA SILVA’NIN PERFORMANSI

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla adeta göz kamaştırıyor. Oyuncunun, 48 maçta 18 gol ve 13 asistlik performansı, onu takımın en önemli oyuncularından biri haline getirdi. Portekizli yıldız, Süper Lig’deki birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Ancak Adalı’nın açık sözlü açıklamaları, Silva’nın Beşiktaş’ta kalacağının güçlü bir işareti olarak yorumlanıyor.

TRANSFER SÖYLENTİLERİNİN ARKA PLANI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, “Rafa Silva bu sezonun en iyi isimlerinden biri” diyerek oyuncuyu övgü yağmuruna tutması, transfer spekülasyonlarının başlamasına neden olmuştu. Buruk’un, geçtiğimiz sezon Silva için 40 milyon euro’luk bir yatırım yapılabileceğini belirterek transferin gerçekleşmediğini açıklaması, sarı-kırmızılı taraftarların heyecanını artırmıştı. Ancak Adalı’nın bu yanıtı, Beşiktaş’ın yıldız futbolcusunu bırakma niyetinde olmadığını açıkça gösteriyor.