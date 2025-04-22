Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör TRT 1’de

RAFAHAN TAYFA’NIN YENİ MACERASI

TRT Çocuk’un popüler çizgi film serisi Rafadan Tayfa, dördüncü filmi “Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör” ile izleyici karşısına çıkıyor. TRT’den yapılan duyuruya göre, film bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de yayımlanacak. Yayımlanan film, sevilen karakterler Hayri, Kamil, Akın, Sevim, Hale ve Mert’in zaman yolculuğu ve dev bir macera için hazırlık yapmalarını hikaye ediyor. 2024 yılında vizyona girdiğinde gişede önemli bir başarı elde eden film, yönetmenliğiyle dikkat çeken İsmail Fidan tarafından çekildi.

Arzu Yurtseven’in kaleme aldığı senaryo, Hayri’nin uzaya çıkan en genç insan olarak tanınması ve “Yüzyılın İcadı” diye adlandırdığı mühendislik harikasının, ‘Hayrimatör’ olarak sahneye çıkmasını konu ediyor. ‘Hayrimatör’, Zobi’nin de yardımıyla çalışmaya başlıyor. Ancak bu süreçte kötü güçler devreye giriyor. Kötülerin icadı ele geçirmesi halinde, dünya büyük bir tehlikeyle yüzleşiyor. Hayri, Kamil, Akın, Sevim, Hale ve Mert’i bekleyen zorlu görev, şimdiye kadar karşılaştıkları en çetin mücadele olacak.