Rafael için Fikret Orman devrede

Uzun zamandır Beşiktaş’ın gündeminde olan tecrübeli oyuncu Rafael için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman devreye giriyor.

Kartal geçen sezondan beri gündemine gelen Rafael’i bu kez bitirmek istiyor. Tecrübeli savunma oyuncusu için ilk teklif yapılacak. Lyon’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rafael için devre arası şartlar zorlanacak. Star oyuncuyu Güneş de çok istiyor.

Siyah- Beyazlı yönetim daha önce de birkaç kez gündeme gelen Brezilyalı sağ bek için Lyon’un kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.

28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda biteceği için yönetim işi devre arasında bitirmek istiyor.

Başkan Fikret Orman’ın Marcelo’nun transferi sırasında Lyon’la kurulan iyi ilişkileri kullanarak bu transferi sonuçlandırması bekleniyor. Rafael’in de Beşiktaş’a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi

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