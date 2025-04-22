Rafi Ay, Trump Tarifeleri İçin Endişeli

TRUMP TARİFELERİ VE ETKİLERİ

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, “Trump tarifelerinin geleceği henüz kesin değil ama uygulamaya alınırsa, Türkiye hazır giyim sektörüne etkisi kağıt üzerinde göründüğü gibi olmayabilir.” dedi. Ay, yazılı bir açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın belirttiği gümrük tarifelerinin geleceğinin ve yaratacağı etkilerin netlik kazanmadığını ifade etti. ABD’nin koruma duvarlarını yükseltmesinin, Türkiye’nin daha düşük gümrük tarifeleri uygulamasını fırsat olarak değerlendirdiğini belirtti.

RİSKLER VE SİPARİŞ AZALMASI

Kağıt üzerinde bu durumun olumlu görünmesine rağmen Türkiye açısından başka risklerin bulunduğunu dile getiren Ay, “Trump tarifelerinin geleceği henüz kesin değil ama uygulamaya alınırsa, Türk hazır giyim sektörüne etkisi kağıt üzerinde göründüğü gibi olmayabilir.” şeklinde konuştu. Türkiye’ye verilen markalı ürünlerin siparişlerinde bir azalma yaşanırken, daha da kötü bir durumun Türk hazır giyim üreticilerinin diğer ülkelere yatırım yapmaya başlaması olduğunu vurguladı. Ay, “Mevcut durumda bu markaları biz üretiyoruz, ihraç ediyor ya da Türkiye’de satılıyordu. Şimdi bu olgu bozulursa, Türkiye’de üretim kalmadığı gibi, bunları yurt dışından ithal edeceğiz.” ifadesini kullandı. Her yıl sektörün tamamında elde edilen 20 milyar dolar, sadece hazır giyimde 15 milyar dolarlık dış ticaret fazlasının, bir anda ithalata dönüşebileceğine dikkat çekti.

ÜRETİME VE EMEĞE SAHİP ÇIKILMASI GEREKEN BİR DURUM

Rafi Ay, Türkiye’nin ithalatının artmakta olduğunu belirterek, “Eğer Türkiye işçisine, emeğine sahip çıkmazsa, üretimine sahip çıkmazsa, markalaşıp katma değeri artırıp, hakça bölüşüme başlamazsa olacak olan budur.” diye konuştu. Ay, “Bugün ürettiğinizi yarın ithal etmeye başlarsınız.” uyarısında bulundu. Türkiye’nin acilen tarife savaşlarına hazırlık yapması ve hazır giyimde koruma duvarlarını kaldırması gerektiğinin altını çizdi.