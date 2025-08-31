Rafta, Taraftarlar Samsunspor İçin Yola Çıktı

BELEDİYE BAŞKANI TARAFTARLARI UĞURLADI

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, bu akşam Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile mücadele edecek olan Samsunspor’a destek vermek amacıyla ilçeden hareket eden taraftar grubunu yola uğurladı. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan taraftarlar, kırmızı-beyaz forma ve bayraklarıyla Trabzon’a doğru yola çıktı. Karaca, burada yaptığı açıklamada, “Bu sevda hiçbir şeye benzemez. Atatürk’lü armanın peşinde davamız nereye, biz oraya. Kuzeyin Kralı Samsunspor’umuza Trabzonspor karşılaşmasında yürekten başarılar diliyorum.” dedi.

TARAFTAR TEMSİLCİSİNDEN TEŞEKKÜR

Taraftar grubunun sözcüsü Fatih Karaca ise, “Her zaman Samsunspor’umuzun ve taraftarının yanında olan, desteğini esirgemeyen ve bugün de bize ulaşım desteği sağlayan Belediye Başkanımız Refaettin Karaca’ya teşekkür ediyorum. Salıpazarı Şehzadeler Taraftar Grubu, her zaman olduğu gibi bu karşılaşmada da tribünlerde yerini alarak Samsunspor’a 90 dakika boyunca destek verecek.” şeklinde konuştu.