Rafting Avrupa Kupası Rize’de Başladı

RAFTİNG AVRUPA KUPASI RİZE’DE BAŞLADI

Rize’deki Rafting Avrupa Kupası, Türkiye Kano Federasyonu’nun yıllık faaliyet programı çerçevesinde start aldı. Şampiyona, Ardeşen ilçesinin Fırtına Nehri kenarındaki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru’nda gerçekleştiriliyor. Yarışmalara 5 farklı ülkeden toplamda 10 takım ve 150 sporcu ile teknik ekip katılıyor. İlk günde sporcular, zorlu parkurda kıyasıya bir mücadele sergiledi. 3 gün sürecek olan etkinlik, Cuma günü gerçekleştirilecek final müsabakaları ile sona erecek.

KÜLTÜREL VE SPORTİF TANITIM FAALİYETİ

Rize’nin kültürel ve sportif değerlerini tanıtmanın önemine dikkat çeken Gençlik Spor Müdürü Ramazan Öztürk, “Ardeşen ilçesi olarak büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. 5 ülkeden 150 sporcu ile yarışlar devam ediyor. Dünkü açılışla birlikte uluslararası bir etkinliği hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Rize, farklı branşlarda uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Burada 200’ün üzerinde katılımcı mevcut. Rize’nin kültürel ve sportif tanıtımını gerçekleştirmek bizim için önemli” şeklinde konuştu.

YAŞ SINIRI YOK

Yarışlarda yer alan antrenör Aydın Aksoy, bu sporun yaşının olmadığını söyledi. Aksoy, “Çocuklara örnek olmaya çalışıyorum. 38 yaşımda olmama rağmen hala suya girip yarışabiliyorum. Dışarıdan destek vermeyi doğru bulmuyorum. Elimi taşın altına koyarak, bu işin yaşının olmadığını göstermek için çabalıyorum” dedi. Yarışlara katılan sporculardan Mustafa Kaan Aytaç, “Şu an Rize’deyiz. Kazakistan ile yarıştık ve şampiyon olduk. Kazaklarla olan mücadeleyi kazandık. Parkurumuz oldukça güzel ve hırçın. İki botun çarpışması ve rekabetin güçlü geçişleri bulunmaktadır. Herkesin emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.