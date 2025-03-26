Rahime Ballık Bilek Güreşi Şampiyonu Oldu

RAHİME BALLIK ŞAMPİYON OLDU

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Savran Ortaöğretim Okulu öğrencisi Rahime Ballık, yıldız kızlar bilek güreşi dalında şampiyonluk unvanını elde etti. Adıyaman’da gerçekleştirilen okul sporları müsabakaları çerçevesinde yıldız kız kategorisi için mücadeleler düzenlendi.

YARIŞMALARDA GÖSTERİLEN PERFORMANS

55 kilogram kategorisinde toplamda 30 sporcunun yer aldığı Bilek Güreşi Müsabakaları sonucunda Rahime Ballık, sağ ve sol kol mücadelelerinde il birinciliğini kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ballık, kazandığı bu başarı ile birlikte bölge şampiyonasında Adıyaman’ı temsil etme hakkını elde etti.