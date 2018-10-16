Savcılık, Brunson için istinafa gidiyor

Savcılık, Amerika Birleşik Devletleri ile krize neden olan Andrew Craig Brunson tahliyesi sonrası harekete geçti. Cumhuriyet Savcısı, karar için istinafa gidiyor.

Türkiye ve ABD arasında krize neden olan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, 12 Ekim’de tahliye edilmişti. Brunson’a mahkeme tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verilmişti. Ancak Brunson’a verilen kararın bozulması için istinafa başvurulacak.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Savcısının ABD’ye giden Brunson için kararın usul ve yasalara aykırı hususları içermesi gerekçesiyle istinaf mahkemesine gideceği öğrenildi. Öte yandan istinafın gerekçeli kararın ulaşmasının ardından yapılacağı öğrenildi.

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