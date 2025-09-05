Haberler

Rahmi Keskin, Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Rahmi Keskin, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALEDE BULUNDU

Rahmi Keskin’e çarpan araç sonucu yaralanan Keskin için olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Keskin, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne taşındı. Ancak, doktorların tüm çabasına rağmen Keskin hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

