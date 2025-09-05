Haberler

Rahmi Keskin Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

BURSA’DA FECİ KAZA

Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Rahmi Keskin, bir hafif ticari aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Kaza, Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi ve olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZANIN DETAYLARI

Rahmi Keskin, karşıya geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı. Olayı gören mahalle sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi ve kaza yerine polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalelerinin ardından Keskin, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Keskin kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer olayla ilgili detayları ve sorumluları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

