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RaHVan At Yarışında İlginç Olay

BALIKESİR’DE İLGİNÇ YARIŞ OLAYI

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy’de düzenlenen ilk Kaymak Festivali ve Hıdırellez Köy hayrında, rahvan at yarışında dikkat çeken bir olay yaşandı. Yarış sırasında, birincilik için kıyasıya mücadele eden bir at, bitişe yaklaşırken jokeyini düşürdü. Jokeysiz koşmaya devam eden at, yarışı ön sırada tamamladı.

Baharı müjdeleyen Hıdırellez etkinlikleri çerçevesinde yapılan rahvan at yarışları, Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy kırsal mahallesinde ilk kez gerçekleşti. Yarışta önde giden at, bitiş hattına birkaç metre kala jokeyinin üstünden düşmesine rağmen, hızını kaybetmedi ve yarışta birinci oldu. Yarış sırasında düşen jokeye ise 112 sağlık ekipleri anında müdahale etti.

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