Ralli Bodrum Heyecan Dolu Başladı

RALLİ BODRUM’DA HEYECAN DORUKTA

Bodrum, Muğla’da gerçekleşen Rally Bodrum, adrenalin dolu anlarla başladı. Yarışlar, birçok vatandaşın ilgi göstermesiyle heyecan dolu anlara sahne oldu. Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen ve Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Gazeteciler Cemiyeti tarafından desteklenen 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan bu etkinlikte start seremonisi dün akşam gerçekleştirildi. Açılış törenine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Karya Otomobil Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Atıl Atılgan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ralli araçları, Neyzen Tevfik Caddesi boyunca yüzlerce sporsever tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

İLK GÜN HEYECANI

Yarışların ilk gün heyecanı, sabah saatlerinde adrenalin dolu anlarla başladı. Etap Milas’ta başlayıp sırasıyla Karacahisar, Fesleğen ve Mazı’da devam etti. Şampiyonaya Türkiye, Romanya, Fransa ve İtalya’dan 48 otomobil ile 96 yarışçı kıyasıya mücadele etti. Yarışlar, yarın Bodrum etabı olarak Çamlık, Alazeytin ve Etrim parkurlarıyla tamamlanacak. Ardından Bodrum Belediye Meydanı’nda ödül töreni gerçekleştirilecek.

SPOR TURİZMİNE KATKI SAĞLIYORUZ

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanvekili Nisa Ersoy, şampiyonanın turizme katkı sağladığını belirtti. Ersoy, “Bodrum Rallisi bizim sezonun başlangıç rallilerinden bir tanesi, genelde sezona Bodrum’da başlıyoruz, bu sezon ikinci yarışımız. Bölgenin ve halkın ilgisinden çok memnunuz. Bodrum bizi çok güzel ağırlıyor. Sezon açısından çok önemli; oteller daha yeni yeni açılırken burada olmak sezonun uzamasına sebep oluyor. Uluslararası katılımın olduğu yarışta gelen izleyicilerle spor turizmi olarak bizde katkı sağlıyoruz. Bu sene düzenli olarak yarış yapmaya başladık. Buradaki kulübümüz çok başarılı işler çıkarıyor. Biz de çevre politikaları adına standartlarımızı geliştiriyoruz ve uyguluyoruz. Romanya, İtalya ve Fransa’dan katılım oldu. Buradaki etapları çok seviyorlar. Yarış için gelenler yazın aileleriyle Bodrum’a tatile geleceklerini söylüyorlar. Bu anlamda sporun turizme katkısı çok büyük” dedi.