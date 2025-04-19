Rally Bodrum, Bodrum’da Sona Erdi

RALLY BODRUM SONUÇLANDI

Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ile Bodrum Gazeteciler Cemiyeti’nin destek verdiği 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı olan Rally Bodrum, Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleşen finiş seremonisi ve ödül töreni ile tamamlandı. Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Karya Otomobil Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Atıl Atılgan, Yönetim Kurulu Üyesi Seha Ergene ve diğer davetliler katıldı.

BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Rally Bodrum, Toksport WRT’den Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ikilisinin birinciliği ile sona erdi. GP Garage My Team’in Romanyalı ekibi Andrei Girtofan-Dorun Pulpea ikinci sırayı elde ederken, genel klasmanın üçüncülüğünü ve sınıf 3 birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye’den Ali Türkkan-Oytun Albayrak kazandı. Dereceye giren yarışçılara kupaları protokol üyeleri ve organizasyona katkı veren kişiler tarafından takdim edildi.

YEREL SANATÇIYA DESTEK

Bu yıl Bodrumlu sanatçı Mustafa Ergene adına gerçekleştirilen etap, izleyiciler ve katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Sanatçı Mustafa Ergene’ye etkinlik sırasında bir plaket sunularak destek verildi.