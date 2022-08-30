Rama: Erdoğan olmasa ülkemizde çok daha fazla kişi ölürdü

Arnavutluk Devlet Başkanı Edi Rama, corona virüs salgını dönemi gönderilen aşılar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Slovenya’da düzenlenen 17’nci Bled Stratejik Forumu’na katılan Arnavutluk Başkanı Edi Rama, koronavirüs sürecini hatırlatarak AB’ye tepki gösterip, Türkiye’yi övdü. Rama, Erdoğan’ın aşı desteği göndermesinin birçok insanı ölümden kurtardığını söyledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Slovenya’da düzenlenen 17’nci Bled Stratejik Forumu’nda konuştu. Rama’nın gündeminde, koronavirüs sürecinde yaşananlar vardı. Arnavutluk Başkanı Edi Rama koronavirüs salgını dönemiyle ilgili AB’yi eleştirdi. Türkiye’nin uzattığı yardım elini hatırlatan Rama, “Bize aşıyı Türkiye verdi. Erdoğan olmasaydı ülkemizde çok daha fazla kişi hayatını kaybetmiş olurdu” dedi.

“AVRUPA BİRLİĞİ UTANÇ VERİCİ HATALAR YAPTI”

Avrupa Birliği’nin koronavirüs sürecindeki tutumunu eleştiren Rama “Bizi tamamen unuttular” dedi. Türkiye’nin yardım elini hatırlattı. Avrupa Birliği’nin o dönemde aşı konusunda utanç verici hatalar yaptığını söyledi.

Arnavutluk’a Türkiye’nin aşı yardımında bulunduğunu belirtti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüde bulundu.

“AVRUPA BİRLİĞİ BİZİ UNUTTU”

Rama, “Her konuşmada balkanlar bizimle olmalı, üçüncü tarafların etkisine bırakılmamalı diyorlar. Ancak ne oldu, Sırbistan Çin’den aşıyı aldı. Biz Türkiye’den aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı, ülkemizde çok daha fazla kişi hayatını kaybetmiş olurdu. Umarım Avrupa dersini almıştır” dedi.

Rama, “Avrupa Birliği’nin, sadece birbirlerine aşı dağıtıp bizi tamamen unutmak gibi utanç verici bir hatayı tekrarlamayacağını umuyoruz” ifadelerini de kullandı.