Ramazan A., Eski Eşini Darbetti

OLAYIN GELİŞİMİ

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 60 yaşındaki Ramazan A., sabah saatlerinde eski eşi Makbule Küçük’ün Pınarbaşı Mahallesi’ndeki evine geldi. Burada tanımlanamayan bir sebepten dolayı çıkan tartışma sonucunda Makbule Küçük’ü darbeden Ramazan A., araya giren komşuları Mehmet Kula ve Hatice Kula’yı da darbetti.

EVİN ATEŞE VERİLMESİ VE KAÇIŞ

Ramazan A., daha sonra Küçük’ün evini ateşe verip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Polis, Ramazan A.’yı bularak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme hala devam ediyor.