Ramazan Ayı 18 Şubat’ta Başlayacak

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE DEĞİŞİMİ

Ramazan ayı geldiğinde hem bireyler hem de toplum açısından kayda değer dönüşümler yaşanıyor. Aile ilişkileri güçleniyor, dayanışma ve paylaşım ön planda oluyor. Ramazan’ın ne zaman başlayacağına dair bilgiler ise vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Ramazan ile ilgili tüm detaylar haberin devamında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Ramazan ayı 2026 yılında 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Bu mübarek ay, Müslümanlar için oruç ibadetinin yerine getirildiği ve maneviyatın yüksek seviyeye ulaştığı özel bir dönem olarak kabul ediliyor.

CAMİLERDEKİ FAALİYETLER VE SOSYAL DAYANIŞMA

Ramazan’nın başlamasıyla camilerde teravih namazları kılınacak, iftar sofraları kurulacak ve toplumsal yardımlaşma daha da artacak. Ramazan ayı, 2026 yılında 18 Şubat’ta başlayacak ve 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Bu süreçte, oruç tutan milyonlarca Müslüman, tam 30 gün boyunca sabır, ibadet ve paylaşma duygularını en derin şekilde deneyimleyecek. Ramazan sona erdiğinde ise tüm ülkeye bayram coşkusu hakim olacak; aileler bir araya gelecek ve sevdiklerle kutlamalar gerçekleştirilecek.

RAMAZAN BAYRAMI’NIN ANLAM VE ÖNEMİ

Ramazan, 19 Mart’ta sona erecek ve bu süre zarfında Müslümanlar için maneviyat, sabır ve kardeşlik duyguları pekişecek. 2026 yılında Ramazan ayı 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve oruçlar bu günden itibaren tutulmaya başlanacak. Ramazan, sadece açlık ve susuzlukla değil, kalplerin arınması, nefis terbiyesi ve toplumsal bağların güçlenmesi için de büyük bir fırsat sunuyor. Ayrıca, 2026 yılı Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bu bayram, Ramazan ayının sona ermesiyle kutlanarak ailelerin bir araya geldiği, sevdikler ziyaret edilen ve duaların paylaşılacağı anlamlı bir zaman dilimi oluşturacak.