Ramazan Ayı Bu Yıl 29 Gün Sürecek

RAMAZAN AYI YAKLAŞIYOR

On bir ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşıyor. Oruçlar tutulacak, aileler iftar ve sahur sofralarında bir araya gelecek. İhtiyaç sahipleri unutulmayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilalinin Ramazan’ın 29’uncu günü akşamı görülecek olması dolayısıyla bu yıl Ramazan ayının 29 gün süreceğini bildirdi.

İLK TERAVİH NAMAZI

Ramazan’ın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gecede sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

KADİR GECESİ VE RAMAZAN BAYRAMI

Bu ayda oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesi gibi ibadetler yapılacak. Ayrıca ihtiyaç sahipleri her zamankinden daha fazla gözetilecek. Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olarak tanımlanan Kadir Gecesi ise 26 Mart’ta kutlanacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart’ta başlayacak.

FİTRE MİKTARI BELİRLENDİ

Din İşleri Yüksek Kurulu bu yıl fitre miktarını 180 lira olarak belirledi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÖNCELİK VERİLMELİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, Müslümanların sevinç ve heyecanla beklediği zaman dilimlerinin başında Ramazan’ın geldiğini belirtti. Ramazan’ın her anının bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurguladı ve Müslümanların evlerinde iftar verme çabasını yaygınlaştırmasının önemini ifade etti. Çalış, “Hiç şüphesiz Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine öncelik verilmesi gerekir. Ayrıca akrabalarımızı da ihmal etmemeliyiz.” şeklinde konuştu.

KUR’AN-I KERİM İLE HEMHAL OLMAK

Ramazan’ın Kur’an-ı Kerim ayı olduğuna dikkat çeken Çalış, bu ayda Kur’an ile daha fazla hemhal olunmasının önemini vurguladı.

RAMAZAN ORUCUNUN SÜRESİ

Dini ibadetlerin zaman dilimlerinin belirlenmesinde hicri takvimin esas alındığını belirten Çalış, “Orucun başlangıcı ve bitişi Ramazan ayında olur. Ramazan ayı da hicri takvimde yer alan aylardan biridir. Hicri takvim,

miladi takvime göre 10-11 gün kısadır. Bu yüzden bir yıl 354 gündür. Böyle olunca Ramazan ayı her yıl 10-11 gün daha erkene gelir. Dolayısıyla Ramazan orucunun bazen 29, bazen 30 gün olarak tutulması bundan kaynaklanır.” dedi.

İNFAK VE ZEKATIN ÖNEMİ

Müslümanların Ramazan’da infaklarını artırması gerektiğini dile getiren Çalış, “Yeryüzünde nice insanımız kan ve gözyaşı içerisinde zulüm altında inliyor, açlık ve sefaletle pençeleşiyor. Bu yüzden Ramazan ayında artırdığımız zekat ve infaklarımızı yıl içinde de sürdürmemiz gerekir. Böyle bir tablo varken konforlu bir hayat süremeyiz.” ifadelerini kullandı.