Ramazan Ayında ATM Güncellemesi Bekleniyor

RAMAZAN AYINDAN DOLAYI SATIŞLARDA ARTIŞ

Ramazan ayının girmesiyle birlikte perakende sektöründeki satışlar hız kazanıyor. Merkez Bankası’nın faiz oranlarını aşağıya çekmesi, piyasanın canlılığını artıran bir diğer etken oluyor. Ancak yüksek enflasyon sebebiyle paranın alım gücü azaldığından, ATM’lerin günlük para ihtiyacı, piyasanın nakit para ihtiyacını karşılayamaz hale geliyor.

ATM’LERDE GÜNLÜK PARA ÇEKME SINIRI DÜZENLENİYOR

Bankadan bankaya değişiklik gösterse de, mevcut durumda bankaların ATM’lerinden para çekmenin günlük üst sınırı yaklaşık olarak 10 bin lira civarında kalıyor. Piyasa kaynakları, bu tutarın artırılması gerektiğine dair çağrılarda bulunuyor. Ekonomi yönetimi, bu ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla bankalar üzerinden piyasadaki likidite ihtiyacının karşılık oranını artırmak için ATM’lerden günlük para çekme üst sınırını iki katına çıkarmaya hazırlık yapıyor.

YENİ GÜNCELLEME HIZLA DEVAM EDİYOR

Bu bağlamda, atılacak adımlardan en önemlisi, ATM’lerden para çekme üst sınırının artırılması olarak öne çıkıyor. ATM’lerde nakit para çekimi için yeni bir güncellemenin gündemde olduğu belirtiliyor. Piyasa kaynakları, mevcut olan 10 bin lira sınırının 20 bin liraya yükseltilmesini bekliyor. Bu güncelleme ile vatandaşların ATM’lerden para çekme işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelecek. Detayların henüz netleşmemiş olmasına rağmen, bu güncelleme ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiği vurgulanıyor.