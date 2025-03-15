Ramazan Ayında Balık Satışları Azaldı

RAMAZAN AYINDA BALIK SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Eskişehir’de balıkçı esnafı Oruç Akkol, Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların yemek tercihlerinin ağırlıklı olarak etten yana olduğunu belirtti. Bu durum, balık satışlarında yarı yarıya bir düşüşe sebep oluyor. Hem Ramazan dönemi hem de artan sıcaklıklar nedeniyle halk, yemeklerde hafif gıdalara yöneliyor. Ramazan ayında çoğu kişinin iftar sofralarında tercih ettiği kırmızı ve beyaz et, balıkların tezgahlardaki görünürlüğünü olumsuz etkiliyor. Akkol, sıcak havaların da etkisiyle balık satışlarının azaldığını ifade etti.

ET SEBZE TERCİHİ ARTILIYOR

Oruç Akkol, son günlerde artan sıcaklıkların balık fiyatlarına olumlu etki yaptığını söyledi. Ancak Ramazan dönemindeki düşük balık talebinin benzer bir etkiye yol açtığını ve fiyatların düşmesine neden olduğunu aktardı. “Ramazanda insanların tercihi biraz daha etten yana oldu” diyen Akkol, vatandaşların balık çeşitlerine duydukları ilginin azaldığını dile getirdi. Belirttiğine göre, sıcak havaların etkisiyle insanlar kışın tükettiği balıkları tercih etmemeye başladı. “Satışlarımız yarı yarıyadan fazla düştü. Ramazanda insanların tercihi biraz daha etten yana oldu, balık pek tercih edilmedi” dedi.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

Akkol, balığın şu anda çok tercih edilmediği için fiyatların da düştüğünü aktardı. Sıcak havaların olumlu etkilerine rağmen balık talebinin az olduğu için fiyatların gerilediğini belirtti. “Yine de bu kendi sezonu değil ama hava avlanmaya müsait olduğu için elbette bu durum fiyatlara yansıdı” şeklinde ekledi. Sonuç olarak, Akkol, önümüzdeki günlerde yurt genelinde beklenen soğuk havaların balık fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmayacağını düşündüğünü ifade etti.