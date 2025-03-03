Ramazan Ayında Pazarlarda Hareketlilik Azaldı

RAMAZAN AYINDA PAZARDA HAREKETLİLİK YOK

Eskişehir Yenibağlar semt pazarındaki bazı esnaf, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bekledikleri hareketliliği yaşamadıklarını dile getiriyor. Vatandaşların kartla alışveriş yapma eğilimi nedeniyle marketleri tercih ettiğini ifade eden esnaf, fiyat artışlarının Ramazan’la değil, hava koşulları ve üretim azlığıyla ilgisi olduğunu vurguladı.

FİYAT ARTIKLARI MEVSİMSEL NEDENLERDEN KAYNAKLANIYOR

1984’ten beri esnaflık yapan Adnan Karakuş, pazarlardaki işlerin ciddi şekilde azaldığını ve eski tadın kalmadığını söylüyor. Karakuş, “Bu işlerin pahalı olması havaların soğuk olmasından kaynaklanıyor. Çiftçi kazanamadığı için üretim yapamıyor. Maliyetler ve girdiler çok yüksek. Bu yıl seralarda soba yakıldı ama ürün büyümedi” diyor. Fiyat artışlarının Ramazan ile hiçbir ilgisi olmadığını belirten Karakuş, “Arz-talep meselesi. Havalar ısınırsa ürün bolluğu olur, fiyatlar düşer. Çilek bin liraya çıkmışken, bu çoğaldıkça düşecektir” şeklinde ekliyor.

PAZARLARA İLGİ AZALIYOR

Karakuş, vatandaşların pazarlardan uzaklaştığını ve marketlere yöneldiğini aktarıyor. “Pazarda her gün tazelik var fakat market bizden daha pahalı. Ancak vatandaşta para yok, pazara gelmiyor ve marketten kartla alışveriş yapıyor” diyen esnaf, pazarların daha ucuz ve kaliteli ürünler sunmasına rağmen satış yapmada zorlandıklarını ifade ediyor. “Marketten kart çekiyorlar. Parası olmasa da ürün alıyor. Mal pahalı değil, marketlere göre daha ucuzuz ama satamıyoruz” diyerek sitemde bulunuyor.

HALKIN PAZARA SAHİP ÇIKMASI ŞART

Röportajına bir çağrıyla son veren Karakuş, “Halkın pazarına sahip çıkmasını, pazara gelmesini istiyorum. Herkesin pazara sahip çıkması gerek” diyor. Yerel pazarların taze ve uygun fiyatlı ürünler sunduğunu hatırlatan esnaf, vatandaşların pazara yönelmesiyle yerel üretimin de destekleneceğini aktararak bu konunun önemli olduğunu belirtiyor.

RAMAZAN DÖNEMİ SATIŞLAR DURMA NOKTASINA GELDİ

Başka bir esnaf olan Bayram Kuyu ise Ramazan ayının işlere olumsuz etkisini dile getiriyor. “Ramazan girdi, satışlar durdu” diyen Kuyu, fiyatlardaki artışa da dikkat çekiyor. “Domates 50-60 lira, portakal 40-50 lira. Geçen yıl portakal 25 liraydı. Yükselişin sebebi malın azalması. Ramazan’ın ilerleyen günleri için umudum yok. Böyle giderse bu sene kötü geçecektir” diyerek beklentisinin düşük olduğunu aktarıyor.

ESKİ HAREKETLİLİK KAYBOLDU

Kuyu’nun ifadeleri, pazarların eski canlılığını kaybettiğini ortaya koyuyor. Üretim azlığı ve vatandaşların market tercihleri nedeniyle esnaf zor günler geçiriyor. Fiyat artışlarının mevsimsel ve arz-talep kaynaklı olduğunu belirten Kuyu, Ramazan’ın bu durumda herhangi bir etkisi olmadığını aktarıyor.