Ramazan Ayında Trabzon’da Balığa Yoğun İlgi

RAMAZAN DÖNEMİNDE BALIK SATIŞLARINDAKİ YOĞUNLUK

Bu yıl Ramazan ayında Trabzon Balık Hali’nde belirgin bir yoğunluk yaşanıyor. Trabzonlular, geçmiş yılların aksine iftar sofraları için balığa büyük ilgi gösteriyor. Tezgahlarda balık bolluğu ve çeşitliliği göz önüne çıkıyor. Ramazan ayı başladığından beri hamsi tezgahlarda nadir görülürken, diğer balık türleri tezgahları süslüyor.

HAMSİ TÜKETİM YÜZDESİ DÜŞÜYOR

Hamsinin azalması, balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış’a göre, bölgedeki talebin artmasıyla birleşince hamsinin erken saatlerde tükendiğini ifade ediyor. Çoğalmış, “Ramazan’da tezgahlara bereket geldi. Bol ve ucuz olan balığa vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlarımız; istavrit 125 TL, mezgit 125 TL, somon 250 TL, levrek ve çupra 300-350 TL arasında değişiyor. Hamsi az geldiği için erken saatlerde tükendi” şeklinde konuştu.

HAMSİDEKİ AZALMA VE KARABORSA DURUMU

Balıkçılardan Mustafa Karslı ise hamsinin şu günlerde karaborsa fiyatlarında olduğunu vurguluyor. Karslı, “Ramazan tüm bereketi ile geldi. Bölgemizde genelde bu sıralar istavrit ve mezgit gibi balık çeşitleri avlandığından tezgahlarda bolca bulunuyor. Vatandaş Ramazan’da balığa yoğun ilgi gösteriyor. İnşallah böyle devam eder. Hamsi artık çok azaldı, çok az geliyor. Hamsi son bir haftada 1-2 kasa kadar geldiğinden artık karaborsa diyebiliriz” ifadelerini kullanıyor.

GENEL DURUM VE BALIK ÇEŞİTLERİ

Bu yıl Trabzon’da Ramazan ayında balık tüketimi olumlu bir seyir izliyor. İftarda tercih edilen balıklar arasında hamsi azalırken, diğer balık türlerine olan ilgi artıyor. Tebliğ edilen fiyatlar ve balık çeşitleri, büyük bir talep gördüğünü gösteriyor.