Ramazan Ayının Son Cuma Günü Yoğunluğu

CAMİLERDE YOĞUN KATILIM

Düzce’de Ramazan ayının son cuma gününde camiler, kalabalık bir katılımla dolup taşıyor. Bir ay boyunca oruç tutup teravih namazlarıyla Ramazan’nın manevi atmosferini yaşayan vatandaşlar, bu özel günde de camilere yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, rahmet ve bereket ayının huzurunu hisseden vatandaşlar, tuttukları oruçlar ve kıldıkları teravih namazları ile ibadetlerini sürdürmeye devam ediyor.

CAMİLER AVLULARA TAŞTI

Düzce’de camilere gösterilen ilgi, cemaatin cami içlerine sığmamasıyla kendini gösteriyor. Cemaat, cami avlularına kadar taşarak ibadetini yerine getirmeye çalışıyor. İmamlar, hutbelerinde Ramazan ayının maneviyatını ve Ramazan Bayramı’nın getirdiği coşkuyu cemaate anlatarak, birlik ve beraberlik mesajları veriyor.