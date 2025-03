Ramazan Başladı, Devrek Pazarı Hareketlendi

RAMAZAN AYINDAKİ ALIŞVERİŞ HAREKETLİLİĞİ

Devrek pazarında Ramazan ayının başlamasıyla alışverişte bir hareketlilik başladı. “11 ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan’ın gelişiyle Devrek pazarında gözle görülür bir canlılık ortaya çıktı. Zonguldak’ın en çok tercih edilen pazarlarından biri olan Devrek’te, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte chasan pazarda yoğun bir alışveriş trafiği yaşanıyor. İlçe pazarının Pazartesi günleri kurulmasıyla, vatandaşlar tezgahlara akın ederek alışveriş yapmaya başladı.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ ENDİŞELERİ

Vatandaşlar özellikle beyaz et ve bakliyat ürünlerine ilgi gösteriyor; ancak fiyatların yüksekliğinden yakınıyorlar. Devrekli esnaf Mustafa Kesbiç, “Geçen yıla göre fiyatlar oldukça yüksek. İftarlarda olmazsa olmazlar arasında yer alan hurmada, geçtiğimiz yıllara kıyasla fiyatlar da değişim gösterdi. Bu yıl hurma fiyatları yine yüksek. Bakliyat ürünlerimizin çoğu yurt dışından geliyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkileri, bakliyat çeşitlerine de yansıyor. İki ülke arasındaki savaş ve azalan üretim, yüksek tüketimle birleştiğinde fiyatların artmasına sebep oluyor” dedi.

Kesbiç ayrıca, “Kırmızı et fiyatları Ramazan nedeniyle donduruldu, beyaz et fiyatları bu yıl dengeli bir şekilde kalmaya devam ediyor. Milletimiz, özellikle Ramazan ayında paylaşmayı seven bir toplum. Hayırsever vatandaşlarımızın verdiği alışveriş çekleri, ihtiyaç sahiplerinin de bu nimetten faydalanmasını sağlıyor. Ülkemiz büyük bir ülkedir. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.