“Ramazan Bayramı 2026’da Ne Zaman?”

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

“Ramazan Bayramı ne zaman 2026?” sorusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Google aramalarında en üst sıralarda bulunuyor. Tatil planlarını önceden yapmak isteyenler için bayramın hangi günlere denk geldiği önemli bir konu haline geliyor. Bu bilgiler, hem seyahat hem de ziyaret planlarını düzenlemek isteyenler için oldukça değerli oluyor. 2026 Ramazan Bayramı, arefe günü dahil olmak üzere toplam dört gün sürecek. “Ramazan Bayramı ne zaman 2026?” sorusunun cevabı, özellikle hafta sonu ile birleştirilen tatil olanakları açısından merak ediliyor.

2026 RAMAZAN BAYRAMI GÜNLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü son bulacak. Bayramdan önceki gün olan arefe günü ise 19 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleşecek. Arefe günü öğleden sonra başlayan tatil, Cuma günü ile birleşerek hafta sonunu da kapsamaktadır. Bu durum, çalışanlar için dört günlük uzun bir tatil fırsatı sağlıyor.

RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Ramazan ayı ise, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 18 Mart 2026 Çarşamba günü sona erecek. Bu süreç içinde sahur ve iftar hazırlıkları da takvime göre şekillenecek. Hassasiyetle takip edilen bu günler, herkes için büyük bir önem taşıyor.