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Ramazan Bayramı Boyunca Trafik Denetimleri Artacak

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TRAFFİK DENETİMLERİ ARTIRILIYOR

9 günlük bayram tatili dolayısıyla başkentte trafik denetimleri artırılıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları kurarak sürücüleri denetleyecek. Jandarma ve polis ekipleriyle birlikte 69 bin 11 personel, gerçekleştirilecek olan kontrollerle trafikte olumsuz bir durumun yaşanmaması amacıyla bayram süresince görevde olacak.

DENETİMLER GECEDEN GÜNE YAPILIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte şehirlerarası trafikte bir yoğunluk öngördüklerini belirtti. “Gerekli tedbirlerimizi aldık. İçişleri Bakanlığı olarak bakanımızın talimatıyla polis ve jandarma ekipleri olmak üzere 69 bin 11 personel, bayram süresince yollarda olacak.” diyen Ayhan, vatandaşların can kaybı ve yaralanma yaşamadan memleketlerine ulaşması için her türlü önlemi aldıklarını ifade etti. Bayram kazalarında hızın en önemli risk faktörü olduğunu vurgulayan Ayhan, “Bunu önlemek için tüm radarlarla gece gündüz denetim yapacağız. Ayrıca elektrik denetim sistemlerimiz, hız koridorlarımızda bayram boyunca çalışıyor olacak. Havadan helikopterler ve drone’larla denetim yapacağız. Her alanda, her türlü denetimi gerçekleştireceğiz ama bunların hiçbiri vatandaşlarımıza ceza yazmak için değil. Kaza ve can kayıplarını azaltmak için bu denetimleri yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

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