Ramazan Bayramı Hazırlıkları Hızlanıyor

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI HIZLANIYOR

Ramazan Bayramı’na günler kala, Diyarbakır’da bayram hazırlıkları hız kazanıyor. Şehrin en yoğun cadde ve çarşılarında, renkli bayram şekerleri ve lokumlar tezgahlarda vatandaşların beğenisine sunuluyor. Özellikle Sur içi bölgesindeki tarihi çarşıda açılan şeker ve çikolata tezgahları, hem yerel halktan hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Tezgahlarda, klasik karışık bayram şekerleri, çikolatalı drajeler, fıstıklı lokumlar ve ev yapımı tatlılar gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Fiyatlar ise ürün kalitesine ve çeşitliliğine göre değişiklik gösteriyor. Kilosu 150 liradan başlayan bayram şekerlerinin fiyatı, özel yapım ürünlerde 250 liraya kadar çıkabiliyor.

ESNAF YOĞUNLUK ARTIRMAKTA

Esnaf, bayram yaklaştıkça satış yoğunluğunun daha da artmasını bekliyor. Sur ilçesinde esnaf olan Enes Barış, vatandaşların alışverişlerini genellikle son günlere bıraktığını belirtiyor. Barış, “Son günlere bıraktıkları için şeker satışları şu an çok az” diyor. Bir diğer esnaf Ali Baran Çelik ise, şeker stantlarının kurulduğunu ifade ediyor. Çelik, “Yavaş yavaş alıcılar geliyor son güne bırakmak istemeyenler de oluyor ama çoğu vatandaşımız son günlere bırakıyorlar, onları da bekliyoruz” şeklinde konuşuyor.

Esnaf Tayfur Birtane de bayrama bir hafta kaldığını ve tüm şeker çeşitlerini sergilediklerini aktarıyor. Birtane, “Vatandaşlarımızı göremiyoruz. Ya havalar sıcaktır diye herkes son güne bırakıyor ama ben olsam şimdiden alırım, son günleri beklemeyin” diyerek tavsiyede bulunuyor. Bu durum, bayram öncesi alışveriş alışkanlıkları ve hazırlık süreçleri hakkında bilgi veriyor.