Ramazan Bayramı İçin Aydın’da Salonlar Yoğun

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ YOĞUNLUK

Yaklaşan Ramazan Bayramı döneminde Aydın’daki berber, kuaför ve güzellik salonlarında yoğun bir ilgi gözlemleniyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu işletmeler tam kapasiteyle hizmet veriyor. Normalde tatil günleri olan Pazar ve Salı günlerinde de açık olacak olan esnaf, gece geç saatlere kadar çalışarak insanların bayram hazırlıklarını eksiksiz tamamlamalarını sağlıyor.

BAYRAM HAZIRLIKLARI İÇİN RANDEVU ALMA ÖNEMİ

Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Serhan Avşar, bayram öncesindeki artan talebe dikkat çekiyor. Avşar, “Özellikle son günlerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Esnafımız, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tatil yapmadan, geç saatlere kadar hizmet vermeye devam edecek. Pazar ve Salı günleri normalde tatil olmasına rağmen, tüm salonlarımız açık olacak. Ayrıca son günlere kalınmaması için randevuların önceden alınması önemli. Bayramın keyfini en güzel şekilde yaşamak için herkesi planlı olmaya davet ediyoruz” diyor.