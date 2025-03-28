Ramazan Bayramı Namaz Saatleri 2025

PAYLAŞIM VE BAYRAM NAMAZI SAATİ

30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramının 1. günü olacak. Bu gün, bayram namazı kılınması da planlanıyor. Bayram namazı saatleri, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan bir konu. 30 Mart 2025 tarihinde Şanlıurfa’da bayram namazı saati Diyanet’in açıklamasına göre 06:43 olarak belirlendi.

Bayram namazı, Hanefî mezhebine mensup olanlar için vâciptir. Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre müekked sünnet, Hanbelî mezhebine göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının geçerli olması için Hanefîlere göreyse, hutbe hariç Pazar namazının geçerlilik şartlarıyla aynı kuralların geçerli olduğu biliniyor.

İki rekattan oluşan bayram namazı, şu şekilde kılınıyor:

1. **Rekat**: İlk olarak niyet ediliyor, ardından tekbir alınıyor ve eller bağlanıyor. “Sübhaneke duası” okunduktan sonra, eller kulak hizasına tekrar kaldırılarak tekbir alınıyor. Sonrasında eller yanlara salınarak tekrar tekbir alınıyor ve göbek hizasında bir kez daha eller bağlanıyor. İmam “Euzü besmele” çekerek, açıktan “Fatiha suresi” ve ardından “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okuyor. Cemaat bu noktada imamı dinliyor. Rüku ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata geçiliyor.

2. **Rekat**: İmam gizlice “Besmele” çekiyor, ardından açıktan “Fatiha suresi” ve “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okuyor. Cemaat sessizce imamı dinliyor. Daha sonra, iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor ve eller yanlara bırakılıyor. Üç farklı tekbir daha alındıktan sonra rükuya gidiliyor. Rüku ve secdeden sonra oturularak “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunuyor ve selam verilerek namaz tamamlanıyor. Müezzinin rehberliğinde cemaat, üç defa tekbir getiriyor. Sonrasında imam hutbeye başlıyor.

Yılda iki kez kılınan bayram namazı öncesinde din görevlileri, namazın nasıl kılınacağı ve niyet edilmesi hakkında bilgi veriyor. Bayramın birinci günü, sabah namazının ardından ve güneş doğduktan sonra bayram namazı kılınıyor. Bayram namazı toplam iki rekattan oluşuyor. Müezzin kayyım, namaz için niyet etme konusunda cemaati bilgilendiriyor ve niyet edilirken hangi bayramın namazı olduğu belirtiliyor. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.” şeklinde niyet ediliyor.