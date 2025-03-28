Ramazan Bayramı Namazı Saatleri Açıklandı

30 MART 2025 RAMAZAN BAYRAMI

30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı’nın birinci günü olarak kutlanacak. Bu özel günde Bayram Namazı kılınacak ve bu saatler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı namazı saat kaçta olacak? Yozgat’ta bayram namazı ne zaman kılınacak? Diyanet’in açıklağına göre, Yozgat’ta bayram namazı saat 06.59’da icra edilecek.

YOZGAT’TA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Yozgat’ta bayram namazı 06.59’da kılınacak. Bayram namazı, Hanefî mezhebinde Pazar namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Diğer mezhepler olan Şâfiî ve Mâlikîler’e göre bayram namazı müekked sünnet iken, Hanbelîler’e göre farz-ı kifâyet olarak kabul ediliyor. Bayram namazının geçerlilik şartları, Hanefîler’e göre hutbe hariç Pazar namazının şartlarıyla aynıdır.

BAYRAM NAMAZININ KILINIŞ ŞEKLİ

Bayram namazı iki rekattan oluşuyor ve şu şekilde kılınıyor: İlk rekta, niyet edildikten sonra tekbir alınarak eller bağlanır, “Sübhaneke duası” okunur. Yeniden eller kulak hizasına kaldırılıp tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Tekbir alınıp bu sefer eller göbek hizasında bağlanır. İmam “Euzü besmele” çekerek, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte Kur’an-ı Kerim okunur. Cemaat, imamı bu esnada dinler. Rüku ve secde yapılmasının ardından 2. rekata geçilir.

İkinci rekattaki uygulama ise, imamın gizlice “Besmele” çekmesiyle başlar. Açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte Kur’an-ı Kerim okunur ve cemaat sessizce dinler. İftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. Ardından son kez 4. tekbir alınıp rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturularak, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve sağa sola selam verilerek namaz tamamlanır. Cemaat, müezzinin rehberliğinde 3 defa tekbir (teşrik) getirir ve sonrasında imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar. Yılda iki kez kılınan bayram namazı öncesi, din görevlileri namazın kılınışı ve niyet edilmesi hakkında bilgi verir. Bayramın birinci günü, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınması gerekmektedir.

Bayram namazı toplamda 2 rekattan oluşuyor. Müezzin kayyım, cemaatin bayram namazına nasıl niyet edeceği konusunda bilgilendiriyor. Niyet edilirken, hangi bayramın namazı olduğu belirtiliyor. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.” şeklinde niyet edilmesi gerekmektedir.