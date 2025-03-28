Ramazan Bayramı’nda 8 Bin Kolluk Görev Alacak

RAMAZAN BAYRAMI TEDBİRLERİ AÇIKLANDI

Diyarbakır’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 8 bin kolluk kuvveti personeli sahada görev yapacak. Hava ve karada çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirilecek. Vali Murat Zorluoğlu, basına yaptığı açıklamada almış oldukları tedbirleri duyurdu. Vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda güvenlik, ulaşım, sağlık, enerji, altyapı ve iletişim gibi alanlarda gerekli önlemler alındığını belirtti. Zorluoğlu, 29 Mart Cumartesi gününden itibaren Ramazan Bayramı süresince İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda 4 bin 966 polis, 188 motorize ekip, 30 şahin-yunus motosikletli ekip, 2 helikopter ve 10 dedektör köpek ile göreve çıkacaklarını ifade etti.

DENEYİMİ ARTIRAN KONTROLLER

Zorluoğlu, vatandaşların yoğun olarak bulunacakları alışveriş merkezleri, semt pazarları, otogar, havalimanı, camiler, mezarlıklar ve turistik noktalar gibi 68 farklı alanda kontroller yapılacağını belirtti. “Yaya devriye ekiplerimiz de yoğunluğun beklendiği yerlerde görev alacak” diyen Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda ise toplam 491 unsur ve 3 bin 87 jandarma personeli ile birlikte çeşitli araçların bu süreçte görevlendirileceğini açıkladı. Ayrıca, 14 sabit ve 27 geçici olmak üzere toplam 41 yol kontrol noktası ve 192 uygulama noktası ile toplamda 233 noktada denetimlerin gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Trafik ve ulaşım alanında İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda 605 trafik polisi, 46 motorize trafik polisi, 17 motosikletli ekip ve 8 İHA-SİHA’nın (drone) görev alacağını aktaran Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda ise 65 trafik timi ve 17 hava aracı (drone) ile denetimlerin yapılacağını ifade etti. Sağlık hizmetleri için 73 uzman, 70 pratisyen ve 135 acil hekim ile toplam 1,651 sağlık personelinin göreve hazır olacağını belirtti. Ayrıca, evde sağlık birimlerinde 15 hekim ile toplam 60 personel hizmet verecek. Acil sağlık hizmetlerinde 78 ambulans ve 216 personel ile 72 acil sağlık istasyonu açık kalacak. Zorluoğlu, sağlık hizmetlerinin 7/24 esasıyla sürdürüleceğini ve bayram süresince tüm denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

KOORDİNASYON VE TEBRİK

Vali Zorluoğlu, alınan tedbirler sayesinde bayram coşkusunun şehirde en üst seviyede yaşanmasını umduğunu belirterek, “Bu duygu ve düşünceyle başta Diyarbakırlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum” dedi. Toplantı, Vali Zorluoğlu’nun basın mensuplarıyla bayramlaşması ve topluca fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.