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Ramazan Bayramı’nda Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Elazığ’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü gerçekleşen ayakkabı hırsızlığı olayı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın öncelikle girdiği apartman dairesinde keşif yaptığı, ardından yaklaşık 7 saat sonra geri dönerek dairenin önündeki botu çaldığı açıkça görülüyor.

HIRSIZLIK OLAYI DETAYLARIYLA BELİRLENDİ

Olay, Elazığ’ın Çatalçeşme Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırsızın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, gündüz saatlerinde dairelerin önündeki ayakkabıları dikkatli bir şekilde incelediği tespit edildi. Saat 13.20 sıralarında bir bot fark eden şahıs, aynı yere geri dönerek, çaldığı botla olay yerinden uzaklaşıyor.

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