Ramazan Bayramı’nda Bolu TEM’de Trafik Yoğunluğu

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ YOĞUNLUK YARATIYOR

9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince, memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek amacıyla yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde büyük bir yoğunluk oluşturuyor. Türkiye’nin en önemli kara yolu geçiş noktalarından biri olan bu güzergah, İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak biliniyor. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine doğru göç ediyor.

KAZALAR VE ARAÇ YOĞUNLUĞU TRAFİKTE SIKINTILARA NEDEN OLDU

Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampaları ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu’nda, meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve artan araç sayısı nedeniyle trafik bazen durma noktasına geliyor. Bayram tatili dolayısıyla, sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve Karayolları ekipleri gerekli tedbirleri alıyor. Araç yoğunluğunun yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Ramazan Bayramı nedeniyle sürücülerin güvenliğini sağlamak için, bugünden pazar gününe kadar TEM Otoyolu’nda kamyon, çekici ve tanker türü araçların geçişine izin verilmiyor. Bu önlem, yolların daha güvenli hale gelmesi ve trafik sorunlarının en aza indirilmesi amacıyla alınıyor.