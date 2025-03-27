Ramazan Bayramı’nda Borsa İstanbul Kapalı Mı?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ SÜRESİNCE BORSANIN DURUMU

Ramazan Bayramı tatili süresince Borsa İstanbul’un çalışma takvimi yatırımcılar tarafından dikkatlice takip ediliyor. Resmi tatil günlerinde hisse senedi alım-satımı, VİOP işlemleri ve diğer borsa faaliyetleri yapılmamaktadır. Bu noktada, vatandaşların Ramazan Bayramı’nda borsaların durumunu öğrenmek istemesi oldukça doğal.

BAYRAMDA BORSANIN AÇIK MI KAPALI MI OLDUĞU

2025 yılında, Borsa İstanbul 29 Mart Cumartesi (Arefe günü) ile 1 Nisan Salı tarihlerinde kapalı olacaktır. Bu süre zarfında herhangi bir borsa işlemi yapılamıyor. Ancak, 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri, kamu çalışanları için idari izinli olsa da Borsa İstanbul normal işleyişine devam ederek açık kalacaktır. Yatırımcılar, bu tarihlerde borsa işlemlerini gerçekleştirme fırsatına sahip olacaklar.