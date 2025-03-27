Ramazan Bayramı’nda Bursa Hava Durumu Nasıl?

RAMAZAN BAYRAMI İÇİN BURSA’DA HAVA TAHMİNLERİ

2025 Ramazan Bayramı’na yaklaşırken, Bursa’da bayramı kutlamayı planlayan vatandaşlar, hava durumu tahminlerine yöneliyor. Şehirde kalacak olanlar, aile ziyaretleri yapmayı düşünenler ve açık hava etkinlikleri planlayanlar, “Bursa’da bayramda yağmur var mı, hava sıcak mı olacak?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. Bayram süresince hava koşullarının ne olacağı merak ediliyor.

30-31 MART VE 1 NİSAN TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı güncel hava tahminlerine göre, 30-31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde Bursa’da sağanak yağış olma ihtimali yüksek. Bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar, kentte yer yer yağışların görülebileceği bir gün olarak öne çıkıyor. Gündüz sıcaklıklarının 16-18°C, gece ise 8-10°C civarında olacağı bekleniyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNLERDE HAVA DURUMU

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de parçalı bulutlu hava etkisini sürdürebilir. Bu sürede zaman zaman yağışlarla karşılaşmak mümkün. Bursa’da bayram boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri etrafında seyredeceği tahmin ediliyor.