Ramazan Bayramı’nda Diyarbakır Turist Akını Yaşadı

Ramazan Bayramı’nın ilk günlerinde, yerli ve yabancı turistler Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel alanlarını yoğun ilgiyle ziyaret etti. Şehrin simgelerinden olan Ongözlü Köprü, yüzlerce turistin akınına uğradı. Ziyaretçiler köprü üzerinde fotoğraf çekerken, çevredeki trafik adeta durma noktasına geldi. Diyarbakır’ın tarihi dokusunu keşfetmek isteyen turistler, Surlar, Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı ve Dört Ayaklı Minare gibi önemli mekanları da gezme imkanı buldu.

TURİSTLERİN İLGİSİ BÜYÜK

Bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçiler, şehrin zengin kültürel mirasını yakından görme fırsatı elde etti. Kalabalık nedeniyle bölgede trafik bir süreliğine aksamış durumda. Bu bayramda Diyarbakır, hem doğal güzellikleri hem de binlerce yıllık tarihi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

ZİYARETÇİLERDEN GÖRÜŞLER

Mardin’den gelen Abdürrahim Ay, Diyarbakır’ı çok beğendiğini belirterek, “Sabah saatlerinden beri geziyoruz. Günü birlik geldik ve çok beğendik” dedi. İstanbul’dan gelen Elif ve Semra Çam kardeşler de Diyarbakır’ı oldukça sevdiklerini, önce Mardin’i gezdikten sonra buraya geldiklerini ifade etti. Hakkari’den gelen Deniz Tunç, 3 günlük bayram tatilini Diyarbakır’da geçireceğini ve burayı çok beğendiğini, ayrıca insanların da oldukça sıcakkanlı olduğunu söyledi.