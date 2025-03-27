Ramazan Bayramı’nda İstanbul Hava Durumu

SERİN ve DENGESİZ HAVA SİSTEMİ

Türkiye genelinde etkili olan serin ve dengesiz hava sistemi, Ramazan Bayramı süresinde İstanbul’daki hava koşullarını da doğrudan etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporları doğrultusunda 30 Mart Cumartesi, 31 Mart Pazar ve 1 Nisan Pazartesi günlerinde İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? İşte, Ramazan Bayramı boyunca İstanbul için günlük hava durumu tahminleri ve detaylar.

RAMAZAN BAYRAMI HAVA DURUMU

2025 Ramazan Bayramı süresince İstanbul’da hava durumu genellikle parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı geçeceği öngörülüyor. Meteorolojik tahminlere göre, arefe günü olan 29 Mart Cumartesi günü İstanbul’da çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar günü ise İstanbul’da yer yer sağanak yağış görülebilir. Bu durum, dışarı çıkmayı planlayan vatandaşların önlem almalarını gerektiriyor.

YAĞIŞSIZ GÜNLER

Bayramın ikinci ve üçüncü günleri olan 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerinde ise Puslu, parçalı bulutlu ama genel olarak yağış beklenmiyor. İstanbul’da bayram süresince sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle bayramın ilk günü yağmur ihtimali nedeniyle dış plan yapacakların hava durumunu dikkatlice takip etmesinde fayda var.