Ramazan Bayramı’nda Yağışlı Hava Bekleniyor

RAMAZAN BAYRAMI HAVASI

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlaması ve üç gün sürmesi ile dikkat çekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu özel haftaya yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı.

YAĞIŞLAR BATI BÖLGELERİNDE

Yarın batı bölgelerinde yağışın görüleceğini açıklayan Çelik, “Arife gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun tamamında aralıklarla gök gürültülü yağış bekliyoruz” dedi. Ayrıca, bu süreçte sıcaklıkların 3-4 derece azalmasını ancak mevsim normallerinin yine de üzerinde kalacağını bildirdi. Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer kuvvetli olacağını vurguladı. İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz’in kıyı kısmında ise yağışların daha az etkili olacağını ifade etti.

SICAKLIK DEĞİŞİKLİKLERİ

Çelik, arife gününden itibaren hava sıcaklıklarının Ankara ve İstanbul’da 18-20, İzmir’de ise 19-21 derecelerde seyredeceğini belirtti.

ŞİDDETLİ RÜZGAR BEKLENTİSİ

Yarından itibaren 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar bekleniyor. Çelik, “Yarın ve cumartesi günleri batı ve iç bölgelerin tamamında güney yönlerden rüzgarın etkisini artırmasını bekliyoruz. Pazar günü ise doğu bölgelerinde güney yönlerden rüzgar beklentimiz var” şeklinde konuştu.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ

Yarından itibaren 3 büyükşehirde gök gürültülü sağanak yağış beklentisi olduğunu aktaran Çelik, Ankara’da akşam saatlerinden itibaren yağışların etkili olacağını ifade etti. Arife gününden itibaren bu üç büyükşehirde bir hafta boyunca yağışların görüleceğini dile getiren Çelik, “Cumartesi günü İzmir’de yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar durumuna karşı tedbirli olmak gerekiyor” dedi.