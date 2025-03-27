Ramazan Bayramı Öncesi Dakka’da Yoğun Alışveriş

ALIŞVERİŞTE YOĞUNLUK

Dakka, 27 Mart – Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Bangladeş’in başkenti Dakka’da vatandaşlar alışveriş yapmak için çarşılara yoğun ilgi gösteriyor. İnsanlar, hazırlıklarını tamamlamak adına özellikle giyim, gıda ve hediyelik eşya satan mağazaların önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor.

İHTİYAÇLARIN GİDERİLMESİ

Bayram öncesi alışverişteki bu artış, halkın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik büyük bir hevesle devam ediyor. Dükkan sahipleri de yoğun talep karşısında önlem alarak, müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor.