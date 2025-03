Ramazan Bayramı Öncesi İkinci El Araç Alımı Düşüşte

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, ikinci el araç alım-satımında önceki yıllara göre belirgin bir düşüş yaşanıyor. İş yoğunluğu azalması nedeniyle galericiler, yüksek faiz oranları ve bankaların araç kredilerini 250 bin lira ile sınırlara kadar çekmesinin satışlar üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ifade ediyor. Vatandaşlar, sıfır kilometre araç fiyatlarının yüksek olması sebebiyle ikinci el otomobile yöneliyor ama bayram zamanı alımlarının önceki yıllarla karşılaştırılınca azaldığı gözlemleniyor. İkinci el araç fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlar, bankaların koyduğu kredi sınırlarını da yeterli bulmadıkları için araç alımında zorlanıyor. Galericiler ve ekspertizler, geçmiş bayramları özlerken, yaz mevsimi öncesi araç fiyatlarının artabileceği yönünde tahminler var.

ESKİ BAYRAMLARI ARIYORLAR

İkinci el araç alım-satışı yapan oto galerici Fahri Karlık, eski bayramları aradıklarını dile getiriyor. Karlık, “Daha önceki bayram haftalarına girdiğinizde işlerimiz çok daha yoğun olurdu. Hatta bayrama girerken araç kalmazdı; hepsini satardık. Şimdi eskisi gibi değil. Biz yine de ümitliyiz; bu hafta ve önümüzdeki hafta güzel alışverişler yapacağız. Piyasadaki olaylar, faiz durumları işimizi engelledi. Şu an araç satışları dip yaptı diyebiliriz. Artık bankalar da 250 bin lirayla sınırlı araç kredileri veriyor. Vatandaşın istediği kadar kredi olmuyor. Piyasadaki araç fiyatları şu an stabil aslında. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu durumu değerlendirebilir. Araç almak isteyenler bence ellerini çabuk tutmalı. Şu an tam araç alma zamanı. Bayram sonrası önümüz yaz ve fiyatlar daha da artabilir” şeklinde konuştu.

HERKESE ETKİ EDEN FİYAT DURUMU

Oto galeriye araç bakmaya gelen Hakan Işık, fiyatların çok yüksek olduğunu düşündüğü için araç almaktan vazgeçtiğini belirtiyor. Işık, “Piyasa çok karışık, şu anda fiyatlar ortalama üzerinde. Biz de fiyat araştırması yapıyoruz. Uygun bütçeli araçlardan ziyade daha çok dayanıklı ve ağır kazalı olmamasına dikkat ediyoruz. Güvenilir adreslere geliyorum. Fiyatlar yüksek olduğu için alım satımı durgun gördük” ifadelerine yer veriyor.

GALERİCİLERİN DURGUNLUĞU

Oto galericilerin işlerinde yaşanan durgunluğun, otomatik olarak ekspertiz firmalarının işlerindeki durumu da etkilediğini belirten Ömer Gökmen, geçen bayramlara kıyasla bu yıl daha çok duraklama yaşandığını vurguladı. Gökmen, “Her sene olduğu gibi bu sene de bayram haftası yoğunluğu başladı. Ancak geçen seneye nazaran bu sene biraz daha düşüş var araç sayılarında. Ama yine de bayram haftası olduğu için diğer günlere göre yoğunluk yaşıyoruz. Önceki bayramlarda daha yoğunluk vardı ama alım satım düştüğü için hem galericilerin hem de bizim işlerimizde düşüş yaşanıyor” diye belirtti.