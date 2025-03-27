Ramazan Bayramı Öncesi Terzilerde Yoğunluk Artışı

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ TERZİLERDE HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

Van’da, Ramazan Bayramı yaklaşırken terzilerdeki hareketlilik dikkat çekiyor. Özellikle tamir yaptırmak isteyen vatandaşlar, terzi dükkanlarında yoğunluk oluşturuyor. Hazır giyim sektörünün yaygınlaşması ve değişen alışveriş alışkanlıkları, bayramlık kıyafet seçimlerini etkilemiş durumda. Artık bayram öncesinde terzilere gidilirken daha çok paça kısaltma, sökük dikme ve kıyafet daraltma gibi tamirat işlemleri talep ediliyor. Eski dönemlerle karşılaştırıldığında, sipariş üzerine takım elbise dikiminde belirgin bir azalma yaşandığı ifade ediliyor. Yine de kıyafetlerini yenilemek yerine küçük dokunuşlarla değerlendirmek isteyenler, terzilere yoğun bir şekilde başvurmayı sürdürüyor. Bayram öncesi artan taleple terzi atölyelerinde hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Terziler, bayramın yaklaşmasıyla işlerinin arttığını fakat geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni kıyafet diktirme alışkanlığının artık pek rağbet görmediğini dile getiriyor.

YEREL TERZİLERİN GÖRÜŞLERİ

Kentte yaklaşık 50 yıldır terzilik yapan Şevket Yıldız, bayram dönemi yoğunluğunun çoğunlukla tamir işlemleri üzerine yoğunlaştığını belirtiyor. Son gün yoğunluğundan yakındığına dikkat çeken Yıldız, “Son gün yoğunluğuna rağmen yine kaliteli yapmaya çalışırım. Bunu da müşteriye göre değil, kendime göre yaparım. Çünkü bu iş devamlılık gerektiriyor, ‘işi yap müşteri bir daha gelmez’ düşüncesi bizde yoktur.” şeklinde konuşuyor. Bunun yanında, son gün yoğunluğunun sadece terzilerde değil, birçok sektör ve işte görüldüğünü ifade ediyor.

Teyip Yakut isimli bir başka terzi ise eskisi gibi sıfırdan takım elbise diktirenlerin sayısının azaldığını belirtiyor. Yakut, “Terzilerde sıfırdan diktirilecek bir elbise 10-15 bin liraya mal olurken, hazır giyim takım elbiseyi 8 bin liraya kadar alabiliyor” diyor ve son gün bırakılan paça katlama gibi işler için yormadığına değiniyor. Bu durumun geleneksel olarak her zaman var olduğunu aktaran Yakut, takım elbise dikim işinin ise sona yaklaşmakta olduğunu ifade ediyor.