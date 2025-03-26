Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda Emekçiler ile düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. İdari izin uygulamasının detayları hakkında ise bilgi verdi.

İDARİ İZİNDETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorsunuz, gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz” dedi. Bu doğrultuda, “Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık” şeklinde konuştu. Böylece 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı ifade edildi. Bu düzenleme ile birlikte, toplum toplamda 9 günlük bir tatil yapma fırsatı elde ediyor.

YILLIK İZİNLE İLİŞKİSİ

İdari izinlerin yıllık izinden düşüp düşmeyeceği konusunda bilgi veren Erdoğan, “İdari izinlerde çalışılan süreler yıllık izinden düşmez. İdari izinde olan çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesinti olmaz. Yıllık izin kullanırken yıllık izin içerisinde idari izin verilen gün olması halinde o günler yıllık izinden düşülmez,” açıklamalarını yaptı. Bu durum, kamu çalışanlarının tatil sürelerinin daha iyi değerlendirilmesine olanak tanıyor.