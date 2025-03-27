Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Sürecek

TATİL SÜRESİ AÇIKLANDI

Ramazan Bayramı tatilinin süresi netleşti. Kamu çalışanları için bu tatil toplamda 9 gün süreyle gerçekleşiyor. Özel sektördeki çalışanlar için ise bu süre iş yerlerinin politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu durum nedeniyle özel sektör çalışanlarının kendi iş yerleriyle iletişim kurmaları öneriliyor.

CUMHURBAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatili ile ilgili duyuruda bulunarak, “Bayramı takip eden 2-4 Nisan arası kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak.” sözlerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, “Biliyorsunuz, gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz.” şeklinde konuştu.

IDARİ İZİNLER VE TATİL DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanları için bayram tatilinin ardından 3 günlük idari izni de kapsayacak şekilde ayarladıklarını belirtti. Böylece kamu çalışanları 29 Mart Cumartesi günü başlayan tatilin ardından 6 Nisan Pazar günü tatili sona erdirecekler. Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve ardından iznin etkisiyle toplamda 9 gün süreyle devam edecek.